Il pacco di Natale della Fenice ai dipendenti dopo il caso Venezi | bloccato il bonus I sindacati | Scelta punitiva
Si acuisce ulteriormente lo scontro al Teatro la Fenice di Venezia, dove dal 22 settembre scorso la totalità dei dipendenti chiede il ritiro dell’incarico di direttrice musicale a Beatrice Venezi. Nelle stesse ore in cui la direzione aveva fatto circolare il dato di un aumento degli abbonati, volto a stemperare l’idea di una difficoltà del teatro (Venezi però entrerà in carica nel 2026, e proprio nel 2026 oltre 150 abbonati hanno minacciato di non rinnovare ) arriva dalla rappresentanza sindacale unitaria la notizia che il consiglio d’indirizzo del TeatroFondazione, il 19 novembre – nella stessa riunione in cui aveva dato il sostegno a Venezi e al sovrintendente Nicola Colabianchi che l’ha nominata – ha votato all’unanimità di non erogare la rata invernale del cosiddetto “ welfare aziendale ”, un bonus di circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
