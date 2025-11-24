Il nuovo disco di Marco Pasinetti Trio | Just Give Me a Minute

Dato alle stampe dall’etichetta indipendente Wow Records, l’album è l’ultima fatica del trio capitanato dal brillante chitarrista jazz e compositore, il quale è affiancato in questo album da valenti partner di note come Giuliano Dalbosco (contrabbasso e basso) e Davide Bussoleni (batteria). Un disco, questo, che esce dopo Sorry We Missed You, sempre pubblicato da Wow Records. Dieci brani in totale, sette a firma di Pasinetti e uno da Bussoleni, per completare la tracklist con “Dammi Solo un Minuto”, storico pezzo dei Pooh e “Lo Zio Matto”, dalla colonna sonora di Amarcord, scritta da Nino Rota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it