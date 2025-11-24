Il neo governatore Sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto
Alberto Stefani prima uscita ufficiale dopo la vittoria: «È stata una campagna elettorale bella, in mezzo alla gente. Abbiamo scelto di affrontare temi nuovi, l'abbiamo fatto mantenendo sempre ferma la correttezza nei confronti degli altri candidati, con uno stile che penso abbia dato risultato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commenta le regionali in Veneto: "Intanto in bocca al lupo al governatore che verrà eletto, Stefani mi sembra una persona con esperienza sia da sindaco sia da parlamentare quindi può far