Dal 6 al 21 dicembre un villaggio natalizio gratuito accoglie famiglie, scuole e bambini al Parco delle Chiocciole. L’emozione del Natale torna a illuminare Casalnuovo con la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, l’evento gratuito ideato da Giovanni Nappi che negli ultimi anni ha conquistato famiglie, bambini e comunità locali. Dal 6 al 21 dicembre, il Parco delle Chiocciole si trasformerà in un vero e proprio scenario fiabesco, animato da luci, musica, elfi, nevicate artificiali e attività pensate per tutte le età. L’iniziativa nasce dalla volontà di regalare al territorio un momento di festa inclusivo, gratuito e capace di coinvolgere ogni generazione, valorizzando il significato autentico del Natale come tempo di condivisione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Il Natale a Casalnuovo si accende con Babbo Natale al Parco