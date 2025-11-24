Il Napoli domenica Conte fa il punto sugli infortunati | Lukaku a Roma? Non è pronto

Arriva l’Europa a spezzare il ritmo di una Serie A che vedrà un big match importante alla prossima giornata, quello tra una Roma sorprendentemente capolista in solitaria dopo la vittoria di Cremona ed un Napoli ripartito col piede giusto in casa contro l’Atalanta. Certo è che i partenopei ci arriveranno con 48 ore di riposo in più, visto che scenderanno in campo domani col Qarabag mentre i giallorossi saranno di scena giovedì contro il Midtjylland, ma va sottolineato come Conte debba interfacciarsi con un certo numeri di infortunati importanti. Nella conferenza stampa pre Champions, il tecnico leccese ha fatto il punto sull’infermeria, cosa che di riflesso interessa anche i capitolini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it