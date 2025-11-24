Il muschio sopravvive nel vuoto spaziale

Un esperimento effettuato all’esterno della ISS ha mostrato che che le spore, rientrate dopo 283 giorni sulla Terra, sono ancora capaci di sopravvivere e crescere. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il muschio sopravvive nel vuoto spaziale

