Il mondo del ciclismo ai piedi di Elia Viviani | il toccante pasillo d'onore per il Profeta

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Viviani ha vissuto un ultimo atto straordinariamente emozionante nel corso della Sei Giorni di Gand, uno dei più importanti eventi mondiali del ciclismo su pista. Circondato da amici, colleghi, compagni di squadra e avversari, tutto il pubblico presente lo ha osannato con una standing ovation mentre gli veniva concesso il "pasillo d'onore", il tributo più grande che nel mondo dello sport si lascia solo ai campioni assoluti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

