Il mondo del ciclismo ai piedi di Elia Viviani | il toccante pasillo d'onore per il Profeta

Elia Viviani ha vissuto un ultimo atto straordinariamente emozionante nel corso della Sei Giorni di Gand, uno dei più importanti eventi mondiali del ciclismo su pista. Circondato da amici, colleghi, compagni di squadra e avversari, tutto il pubblico presente lo ha osannato con una standing ovation mentre gli veniva concesso il "pasillo d'onore", il tributo più grande che nel mondo dello sport si lascia solo ai campioni assoluti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Cipollini, l'ex campione del mondo ricoverato: "Il mio cuore fa le bizze" Il campione del mondo di ciclismo 2002 lo annuncia con un video sui social.

Ciclismo su pista. "The Last Dance" di #EliaViviani è d'oro: campione del mondo nell'Eliminazione nella sua ultima gara della carriera.

TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI. «E' STATO IL FINALE PERFETTO». E PER ELIA ARRIVA ANCHE IL GRAZIE DELLA LOTTO. - Elia Viviani ha salutato il ciclismo alla Sei Giorni di Gand, davanti a un Kuipke gremito di gente: al suo ingresso in pista, il veneto ha ricevuto una standing ovation da tutto il pubblico

Ciclismo: Dagnoni 'Viviani resterà in nostro mondo, grazie Elia' - "A nome di tutto il movimento ringrazio Elia Viviani per tutto quello che ha dato al nostro ciclismo".