Il ministro Santanché all' Aurum per gli Stati generali del turismo dei territori 2025

Sarà il ministro del Turismo Daniela Santanché il 26 novembre, a chiudere la sezione mattutina degli “Stati generali del turismo dei territori 2025” che si terrà all’Aurum a partire dalle 10. L’evento, organizzato dalla Regione e da Feries, società leader in Italia nella ricettività rurale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

