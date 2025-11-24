Milano, 23 novembre 2025 – E' la notte da sogno del Milan. Un successo nel derby, in stile "Allegriano", con l'onta in mondovisione dell'odiato ex Calhanoglou, ipnotizzato da Maignan. Inevitabilmente, all'inverso, è incubo Inter. 58% di possesso palla, 14 occasioni da goal contro le 4 dei rivali, due legni e quel r igore sbagliato. E allora entrano in gioco i numeri. Milan che dopo Napoli e Roma si prende anche lo scalpo di un'altra Top 4 della classifica, riaggancia i partenopei e resta a -2 dal primato giallorosso; Inter che conferma la d annazione dei "big match", con la necessità di iniziare a considerare la semplice statistica come un male oscuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Milan vince il derby con Pulisic. Calhanoglu sbaglia il rigore: apoteosi rossonera