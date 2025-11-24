Il Milan vince il derby con Pulisic Calhanoglu sbaglia il rigore | apoteosi rossonera
Milano, 23 novembre 2025 – E' la notte da sogno del Milan. Un successo nel derby, in stile "Allegriano", con l'onta in mondovisione dell'odiato ex Calhanoglou, ipnotizzato da Maignan. Inevitabilmente, all'inverso, è incubo Inter. 58% di possesso palla, 14 occasioni da goal contro le 4 dei rivali, due legni e quel r igore sbagliato. E allora entrano in gioco i numeri. Milan che dopo Napoli e Roma si prende anche lo scalpo di un'altra Top 4 della classifica, riaggancia i partenopei e resta a -2 dal primato giallorosso; Inter che conferma la d annazione dei "big match", con la necessità di iniziare a considerare la semplice statistica come un male oscuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Milano è ROSSONERA! Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l’Inter al 2° posto in classifica: decide Pulisic ? - facebook.com Vai su Facebook
" #InterMilan è un derby importantissimo perché se vince l' #Inter va a +5 e 'ammazza' le speranze del #Milan, il Milan se vince sorpassa l'Inter e mette in difficoltà la squadra di Chivu, che in conferenza stampa ieri ha detto di voler evitare sfottò ai propri tifosi Vai su X
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma - I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano. Riporta corrieredellosport.it
Il Milan vince il derby! Pulisic gol e Maignan salva tutto: Inter ko. Le dichiarazioni in diretta - Il Milan vince il derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu. Come scrive tuttosport.com
Il Milan vince il derby, tra poco Massimiliano Allegri in conferenza stampa - I rossoneri portano a casa tre punti pesantissimi grazie alla rete di Pulisic,. Secondo tuttomercatoweb.com