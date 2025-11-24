Il derby di Milano si tinge di rossonero. Il Milan ha battuto per 1-0 l’Inter nel posticipo della 12esima giornata di Serie A e ottiene il sesto risultato positivo nella stracittadina. Al ritorno sulla panchina rossonera Max Allegri griffa subito un successo pesantissimo contro i cugini, grazie ad un gol di Pulisic nella ripresa e ad un super Maignan che para un rigore a Calhanoglu. Tre punti che issano il Milan al secondo posto in classifica con 25 punti alla pari del Napoli, a -2 dalla Roma capolista che da spettatrice ringrazia. L’Inter perdendo scivola invece al quarto posto con 24 punti insieme al Bologna, a -3 dalla vetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Milan fa suo il derby con Pulisic e Maignan, Inter ko 1-0