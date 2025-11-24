Il mercatino di Natale solidale di Fondazione Tog e cosa trovare
Dal 25 al 29 novembre torna a Milano l'appuntamento con Together To Shop, il mercatino solidale organizzato dalla Fondazione Tog in occasione del Natale. La nuova edizioneQuest’anno, per la prima volta, il mercatino è ospitato proprio al Centro Tog Carlo De Benedetti.I visitatori potranno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Borgaro: il 14 dicembre torna il mercatino di Natale “Auguri in Piazza” L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle 18.30 nella parte iniziale di via Cirié, via Costituente e piazza Vittorio Veneto. Bancarelle in strada, negozi aperti, animazione itinerante. Se sei un hobbi - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino di Natale: nel borgo di Serrungarina il 30 novembre, 7 e 8 dicembre marchenews24.it/mercatino-di-n… Vai su X
Together To Shop, mercatino natalizio solidale della Fondazione Tog - Dal 25 al 29 novembre 2025 torna a Milano l'appuntamento con Together To Shop, il mercatino solidale organizzato dalla Fondazione Tog in occasione del Natale. Lo riporta mentelocale.it
Da oggi torna il mercatino di Natale della Croce Rossa di Biella - In vista delle Feste, il Comitato Croce Rossa di Biella torna nelle piazze del territorio con il Mercatino di Natale, dove sarà possibile acquistare i nostri gadget natalizi e i panettoni solidali. Riporta laprovinciadibiella.it
Dal 25 al 29 novembre 2025 a Milano arriva Together To Shop - Dal 25 al 29 novembre 2025 si terrà “Together To Shop”, il mercatino solidale organizzato dalla Fondazione TOG in occasione del Natale. Lo riporta corrierenazionale.it