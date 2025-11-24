Il medico free vax Riccardo Szumski verso l’ingresso in Consiglio | la sorpresa delle Regionali in Veneto

È considerata la vera sorpresa delle Regionali in Veneto. Mentre è ormai definitiva la prevista elezione del leghista Alberto Stefani come nuovo presidente della Regione, le proiezioni e lo spoglio evidenziano il quasi certo ingresso in Consiglio del medico “ free vax ” Riccardo Szumski. La lista “ Resistere Veneto ” – capeggiata proprio dall’ ex sindaco di Santa Lucia di Piave (in provincia di Treviso) – viene stimata intorno al 5,1%, quindi ben oltre sopra la soglia di sbarramento. Un dato che permetterebbe l’elezione di Szumski e, probabilmente, anche di qualche altro candidato della lista. Il 73enne ex leghista ha deciso di attendere i risultati dello spoglio nel suo ambulatorio della cittadina trevigiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il medico “free vax” Riccardo Szumski verso l’ingresso in Consiglio: la sorpresa delle Regionali in Veneto

