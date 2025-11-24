Il Liverpool ovvero come rovinarsi la vita spendendo malissimo 500 milioni di euro sul mercato Times
Il Liverpool è in difficoltà, diciamo anche in crisi prolungata. In Premier ha perso sei delle ultime sette partite e l’allenatore Slot è ancora in alto mare alla ricerca della formazione ideale. La campagna acquisti da mezzo miliardo ha partorito una squadra senza certezze. L’arrivo dal Newcastle di Isak, tanto costoso quanto deludente, ha squilibrato il gruppo e spento l’ascesa di Ekitike. I due attaccanti non sembrano compatibili e il loro utilizzo appare come il frutto di scarsa programmazione. Slot ora deve trovare una soluzione in fretta, soprattutto con l’imminente assenza di Salah che andrà in Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
