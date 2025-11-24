Il grande successo soprattutto italiano del baratto pubblicitario | all’università Iulm la presentazione del libro XMutare di Mario Piarulli

Non è questione da libri di storia: il baratto è in perfetta salute e vale centinaia di milioni di euro l’anno. È quanto si può leggere in XMUTARE, la prima opera sistematica sul bartering pubblicitario, scritta da Mario Piarulli (CEO di MBS Media Communication) e che sarà presentata il 24 Novembre all’università Iulm. A supporto del libro, anche il documentario-film omonimo, per un percorso informativo dedicato alla figura professionale del barter, l’esperto nella gestione di scambi merce pubblicitari. Il saggio (il titolo intero è XMUTARE – The Barter. Storia, evoluzione e tecniche di scambio merce pubblicitario ed edito da Anima Edizioni ), parla del ruolo di leva strategica che questo comparto ha assunto anche per la capacità di sostenere le aziende in crisi di liquidità e spesso di eccedenze produttive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it