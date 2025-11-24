Il giornalista Andy Webb se lo chiede dopo vent' anni di indagini sull' intervista-truffa della BBC a Diana del 1995

Era il 20 novembre 1995 quando Lady Diana si raccontava al giornalista Martin Bashir. Da allora sono passati trent’anni e quella confessione, andata in onda sulla BBC, non è ancora finita nel dimenticatoio. Cinquantaquattro minuti che sconvolsero il mondo e la royal family. Tra una chiacchiera e l’altra, infatti, la principessa parlò apertamente della sua relazione con l’allora principe Carlo. È lì che pronunciò la famosa frase «Eravamo in tre in questo matrimonio» e che rivelò le sue difficoltà con la bulimia e la vita a corte. Dianarama: il libro sullintervista più famosa di Diana. Il trentesimo anniversario della messa in onda della conversazione coincide con l’uscita di Dianarama, il nuovo libro di Andy Webb che esplora come nacque l’intervista e le profonde conseguenze che ebbe per Diana. 🔗 Leggi su Amica.it

