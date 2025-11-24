Il film più sottovalutato ispirato segretamente da my hero academia
Negli ultimi anni, il genere anime ha conosciuto una crescita esponenziale, conquistando un pubblico sempre più vasto e influenzando anche l’industria cinematografica di Hollywood. Diverse produzioni animate, in particolare serie di successo come My Hero Academia, hanno lasciato un’impronta profonda nel panorama culturale globale. Questo articolo analizza l’impatto di queste saghe sul cinema e sul modo in cui la modernità sta valorizzando l’arte dell’animazione giapponese, che si conferma come una fonte inesauribile di ispirazione anche per i big dello spettacolo internazionale. my hero academia tra le migliori serie sh?nen dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
