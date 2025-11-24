Il duetto che ha emozionato il pubblico durante il concerto al Palazzetto della Sport a Roma

“ È cambiato il tempo, sta piovendo ” da quando Ornella Vanoni si è spenta. Una delle voci più potenti, poetiche e malinconiche della musica italiana è scomparsa ma ha lasciato il segno. Dopo il toccante tributo di Fabio Fazio, che ha dedicato l’intera puntata di Che tempo che fa alla cantante, è diventato virale il tributo di Elodie e Annalisa con L’appuntamento sul palco del Palazzetto della Sport a Roma. Ornella Vanoni, le immagini del documentario “Senza fine”. guarda le foto Un tributo emozionante nel Ma Noi Siamo Fuoco Tour. Durante la tappa romana del Ma Noi Siamo Fuoco Tour di Annalisa, la cantante ha invitato sul palco l’amica e collega Elodie per un duetto speciale dedicato a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il duetto che ha emozionato il pubblico durante il concerto al Palazzetto della Sport a Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio Sintony. . Presentazione stampa per “Una Storia Importante” Alla vigilia dell’uscita del nuovo album di Eros Ramazzotti – disponibile da domani, venerdì 21 novembre – una grande sorpresa ha emozionato tutti i presenti: in collegamento dagli Stati U - facebook.com Vai su Facebook

Emma e Maria De Filippi stupiscono il pubblico con un emozionante duetto a Tu si que vales - Il sorprendente duetto tra Emma e Maria De Filippi ha catturato l'attenzione del pubblico durante la trasmissione di "Tu si que vales". Lo riporta notizie.it

Elisa ed Emma Marrone incantano: il duetto a sorpresa è da brividi, il video - Applausi, emozioni e standing ovation al Forum di Assago: Elisa invita Emma Marrone sul palco per un duetto a sorpresa che fa impazzire i fan. Come scrive donnaglamour.it

Laura Pausini e Alanis Morissette: il duetto a sorpresa incanta il pubblico - Emozioni forti e voci straordinarie: Laura Pausini e Alanis Morissette sono le protagonista di un duetto da brividi avvenuto sul palco di Roma. dilei.it scrive