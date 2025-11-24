Il discorso di Roberto Fico | Da Napoli batteremo anche Meloni |VIDEO
“Se lavoriamo bene con questa coalizione nel 2027 potremmo cambiare anche la maggioranza del paese”. Roberto Fico manifesta tutta la sua sobria felicità quando sale sul palco del suo comitato elettorale, a San Giovanni a Teduccio, per il suo primo discorso da Presidente della Regione Campania. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
