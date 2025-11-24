Il derby è del Milan Allegri soddisfatto | Bella vittoria

Milano, 23 novembre 2025 – Il calcio è semplice: l'attaccante segna e il portiere para. Christian Pulisic con il tap in che vale la vittoria nel derby e il sorpasso sull'Inter, Mike Maignan con due paratissime su Lautaro e sul tiro dal dischetto di Calhanoglu a cementare il risultato. Di corto muso Allegri tiene il passo della Roma, distante due punti, e supera l'Inter, ma ci sono ancora miglioramenti da fare sul gioco e nei match con le piccole. Il campionato del Milan passa da questi due fattori, ovvero migliorare tecnicamente su alcune situazioni e ottenere risultati pieni contro le squadre di bassa classifica.

