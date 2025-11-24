Il decesso dopo un intervento definito di routine; la battaglia della famiglia di un 53enne per ottenere giustizia La disgrazia a Cisterna nel 2022
Nel novembre 2022, un 53enne di Cisterna di Latina è morto a causa di un intervento chirurgico al cuore. Il paziente, affetto da una patologia cardiaca congenita, si era sottoposto all'operazione presso l' European Hospital di Roma. I medici lo avevano rassicurato, proponendo l'intervento come una procedura di routine e facile da eseguire. Tuttavia, l'operazione, seppur consigliata, non era necessaria, ma solo suggerita per migliorare la qualità della vita. Ma quella fiducia ha portato alla sua morte, lasciando la famiglia distrutta. Dalla buona salute all'infezione ospedaliera: il dramma in pochi giorni.
