ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel novembre 2022, un 53enne di Cisterna di Latina è morto a causa di un intervento chirurgico al cuore. Il paziente, affetto da una patologia cardiaca congenita, si era sottoposto all’operazione presso l’ European Hospital di Roma. I medici lo avevano rassicurato, proponendo l’intervento come una procedura di routine e facile da eseguire. Tuttavia, l’operazione, seppur consigliata, non era necessaria, ma solo suggerita per migliorare la qualità della vita. Ma quella fiducia ha portato alla sua morte, lasciando la famiglia distrutta. Dalla buona salute all’infezione ospedaliera: il dramma in pochi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il decesso dopo un intervento definito “di routine”; la battaglia della famiglia di un 53enne per ottenere giustizia. La disgrazia a Cisterna nel 2022