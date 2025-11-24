Il voto in Veneto, Campania e Puglia non ha fatto altro che confermare l’assetto precedente: il Veneto è rimasto al centrodestra, Campania e Puglia sono rimaste al centrosinistra. Era un esito ampiamente atteso, ma a leggere i commenti a caldo dell’opposizione sembra che sia partita la rivoluzione. La convinzione di Renzi: «L’alternativa c’è». Il primo a usare questi toni è stato Matteo Renzi. «Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative. I risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il coro del Pd costretto a conti acrobatici per rivendicare la vittoria: 10 regioni in fila per sei col resto di due…