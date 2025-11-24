Il consenso impossibile

Roma, 24 nov – La riforma che introduce il “ consenso libero e attuale ” come fulcro del reato di violenza sessuale viene celebrata come progresso di civiltà. Il punto è che nessuno, ad oggi, ci ha ancora spiegato come si dovrebbe provare quel consenso. Senza consenso è stupro. La nuova disciplina della violenza sessuale nasce sotto il segno di uno slogan semplice e potente: senza consenso è stupro. Nessuno, in teoria, può contestare un principio del genere. Il problema è che il diritto penale non si nutre di slogan, ma di norme, prove, processi. E proprio sul terreno delle prove questa riforma si rivela per quello che è: un dispositivo che, al di là delle dichiarazioni di principio, rischia di sovvertire silenziosamente la presunzione di non colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il consenso impossibile

