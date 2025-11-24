Il Como scavalca la Juventus in classifica | 5-1 al Torino fischi per i granata

Como travolgente a Torino: 5-1 ai granata e sorpasso sulla Juventus in zona Europa. Sugli scudi Addai autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se vince il Como lunedì scavalca la Juventus, non ho più parole su questa squadra - facebook.com Vai su Facebook

Como, manita al Toro: i lariani vincono per 5-1 e volano in zona Europa - La squadra di Fabregas scavalca la Juve in classifica e si piazza al sesto posto: Addai firma una doppietta, Ramon, Nico Paz e Baturina chiudono il conto ... Da corrieredellosport.it

La sfida all'Olimpico: una vittoria con il Toro per scavalcare la Juve al sesto posto - Fabregas: "Nei momenti decisivi dobbiamo dimostrare più fame, più aggressività e una reale spietatezza nel voler vincere" ... quicomo.it scrive

Como: medaglia Toro? Se vince stasera, sorpassa la Juve - Partita Ma l’obiettivo di questa sera contro i granata non è solo un obiettivo di classifica, è più un obiettivo di dimensione ... Scrive laprovinciadicomo.it