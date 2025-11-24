Il Como cresce e incanta | giovani protagonisti e record riscritti

Il Como illumina la scena della Serie A con una vittoria che profuma di nuovo. La squadra di Cesc Fàbregas ha travolto il Torino per 5-1 e lo ha fatto poggiandosi quasi esclusivamente sui suoi talenti più giovani, protagonisti assoluti in una notte che racconta il presente ma soprattutto il domani del club lombardo. Le ultime settimane avevano frenato entusiasmo e slancio, con tre 0-0 in quattro partite. Ma al Grande Torino la squadra ha ritrovato brillantezza, qualità e personalità, ribaltando ogni incertezza con una prestazione straripante. Gol e assist solo di under 22: un manifesto del progetto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

