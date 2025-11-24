Il Commissario Ricciardi 4 si farà la quarta stagione quando esce ? La Rai punta su Lino Guanciale
Il finale della terza stagione intitolato Il pianto dell’alba ci lascia con diversi interrogativi. Il pubblico si sta chiedendo se Il Commissario Ricciardi 4 si farà. Dalla conferenza stampa sono arrivati segnali positivi. Ecco le ultime notizie. Il Commissario Ricciardi 4 si farà? La Rai è fiduciosa. La direttrice di “Rai Fiction” Maria Pia Ammirati ha dichiarato che il finale della terza stagione “parla chiaro” e lascia uno spiraglio per un seguito, anche con l’inserimento di una novella inedita. Romanzi già riadattati. Il senso del dolore. La condanna del sangue. Il posto di ognuno. Il giorno dei morti. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
