Il Commissario Ricciardi 4 si farà la quarta stagione quando esce ? La Rai punta su Lino Guanciale

Piperspettacoloitaliano.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale della terza stagione intitolato Il pianto dell’alba ci lascia con diversi interrogativi. Il pubblico si sta chiedendo se Il Commissario Ricciardi 4 si farà. Dalla conferenza stampa sono arrivati segnali positivi. Ecco le ultime notizie. Il Commissario Ricciardi 4 si farà? La Rai è fiduciosa. La direttrice di “Rai Fiction” Maria Pia Ammirati ha dichiarato che il finale della terza stagione “parla chiaro” e lascia uno spiraglio per un seguito, anche con l’inserimento di una novella inedita. Romanzi già riadattati. Il senso del dolore. La condanna del sangue. Il posto di ognuno. Il giorno dei morti. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

il commissario ricciardi 4 si far224 la quarta stagione quando esce la rai punta su lino guanciale

© Piperspettacoloitaliano.it - Il Commissario Ricciardi 4 si farà la quarta stagione, quando esce ? La Rai punta su Lino Guanciale

News recenti che potrebbero piacerti

commissario ricciardi 4 far224Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Ecco cosa succederà dopo l'ultima puntata - La terza stagione de Il Commissario Ricciardi volge al termine, e per i fan è già tempo di malinconia. Si legge su tag24.it

commissario ricciardi 4 far224Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Gli indizi sul futuro della serie con Lino Guanciale - si ispira a una novella inedita di Maurizio De Giovanni: una scelta che ... fanpage.it scrive

commissario ricciardi 4 far224Il commissario Ricciardi 4, si farà una nuova stagione? Cosa sappiamo, le anticipazioni e i libri di de Giovanni - La terza stagione de "Il commissario Ricciardi" si chiude confermando la solidità della fiction di Rai 1. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Commissario Ricciardi 4 Far224