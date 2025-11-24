Il centrosinistra prende Campania e Puglia Veneto al centrodestra Schlein | La vera sconfitta di oggi è Giorgia Meloni

Largo vantaggio di Fico in Campania: l'affluenza si ferma al 44%, giù di 11 punti rispetto alle ultime elezioni. Il centrosinistra con Decaro verso la vittoria anche in Puglia (affluenza al 41,8%). In Veneto trionfo del centrodestra: Stefani doppia Manildo. Crolla l'affluenza: 44,6% (-16%). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il centrosinistra prende Campania e Puglia, Veneto al centrodestra. Schlein: "La vera sconfitta di oggi è Giorgia Meloni"

Argomenti simili trattati di recente

PRENDERE ESEMPIO! . . . #mamdani #centrosinistra #meme #memedallaterzarepubblica - facebook.com Vai su Facebook

Il mio coinquilino (e collega e compagno di birrette) Nacho prende spesso in giro la sinistra europea. Dice che abbiamo paura di vincere mentre da loro, nel suo Uruguay e in tutta l'America latina, la sinistra ha in testa il potere. Non è che non si litighi feroceme Vai su X

Elezioni regionali: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra in Veneto. Già l'affluenza DIRETTA - Affluenza in calo: in Campania al 44,05% (11 punti in meno), in Puglia al 41,8% (in calo di 14 punti), in Veneto crolla 44,6 (ANS ... Secondo ansa.it

Regionali, risultati in diretta: Puglia e Campania al centrosinistra, Veneto al centrodestra. - Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Da ilmessaggero.it

Regionali, risultati in diretta. Exit poll: centrosinistra avanti in Campania e Puglia con Fico e Decaro. In Veneto Stefani (centrodestra) avanti - Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Come scrive ilmessaggero.it