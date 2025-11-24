Il caso dell' agenzia di viaggi di Catania che si è intascata 750 euro erano i soldi del regalo di un cliente
Due persone denunciate a Catania per truffa: trattenuti 750 euro di una lista regalo per un viaggio di compleanno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Il caso è emerso quando l’ospedale ha scritto all’agenzia per le onoranze funebri per sapere quando sarebbe stato ritirato il corpo di un’anziana. Ora la bara sarà estumulata per verificare che sia vuota - facebook.com Vai su Facebook
La responsabilità civile in caso di danni ai pazienti passa dall'azienda sanitaria direttamente in capo ai medici. E' quanto prevede un emendamento alla manovra segnalato da Noi Moderati. L'Ordine dei medici chiede di ritirarlo. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X
Il caso dell'agenzia di viaggi di Catania che si è intascata 750 euro, erano i soldi del regalo di un cliente - Due persone denunciate a Catania per truffa: trattenuti 750 euro di una lista regalo per un viaggio di compleanno. Da virgilio.it
Catania, biglietto di sola andata per i guai: beccata l’agenzia che intascava i soldi e chiudeva bottega - A Catania denunciati la titolare e un dipendente di un’agenzia di viaggi per aver trattenuto 750 euro versati da amici di un cliente. Da corrieretneo.it
Gli rubano il regalo di compleanno: denunciata un’agenzia di viaggi - Amici e parenti versano le quote per per il suo compleanno, ma dall'agenzia di viaggi sarebbe arrivata la truffa. Secondo meridionews.it