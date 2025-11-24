Il caso dell' agenzia di viaggi di Catania che si è intascata 750 euro erano i soldi del regalo di un cliente

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone denunciate a Catania per truffa: trattenuti 750 euro di una lista regalo per un viaggio di compleanno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il caso dell agenzia di viaggi di catania che si 232 intascata 750 euro erano i soldi del regalo di un cliente

© Notizie.virgilio.it - Il caso dell'agenzia di viaggi di Catania che si è intascata 750 euro, erano i soldi del regalo di un cliente

Argomenti simili trattati di recente

Il caso dell'agenzia di viaggi di Catania che si è intascata 750 euro, erano i soldi del regalo di un cliente - Due persone denunciate a Catania per truffa: trattenuti 750 euro di una lista regalo per un viaggio di compleanno. Da virgilio.it

caso agenzia viaggi cataniaCatania, biglietto di sola andata per i guai: beccata l’agenzia che intascava i soldi e chiudeva bottega - A Catania denunciati la titolare e un dipendente di un’agenzia di viaggi per aver trattenuto 750 euro versati da amici di un cliente. Da corrieretneo.it

caso agenzia viaggi cataniaGli rubano il regalo di compleanno: denunciata un’agenzia di viaggi - Amici e parenti versano le quote per per il suo compleanno, ma dall'agenzia di viaggi sarebbe arrivata la truffa. Secondo meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Agenzia Viaggi Catania