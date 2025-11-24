Il campo largo accorre da Fico e festeggia la vittoria in Campania | Battuto il governo Meloni
Ha ringraziato i campani per "la scelta così netta". E ha già premesso che "la coalizione da domani è al lavoro per governare al meglio". Ma almeno per questa sera Roberto Fico si gode gli elogi e i festeggiamenti del campo largo, con i leader accorsi a Napoli per incoronare il nuovo presidente della Regione (hanno preferito lui all'altro presidente vincente di questa tornata: il pugliese Antonio Decaro). Il conteggio delle schede procede ancora, si cercherà di capire chi ha fatto meglio, chi peggio, se il M5s ha tenuto, se è nelle liste civiche legate all'ex governatore Vincenzo De Luca da ricercare "la spinta" al successo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
