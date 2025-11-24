Il calcio tra sessismo e razzismo | se l’avversario quindicenne offende la mamma dirigente
Milano, 24 novembre 2025 – Dai Dilettanti ai campionati giovanili, nel 2025 non sono mancati anche in Lombardia gravi episodi di discriminazione nel calcio. Insulti che innescano risse, terreni di gioco che si trasformano in ring con la conseguente sospensione delle partite, inevitabili maxi squalifiche. Tutto nel silenzio assordante del Comitato Regionale. Situazioni che non riguardano soltanto i tifosi, perché molto spesso l’offesa razzista arriva sul campo. L’ultimo caso eclatante, sabato nel match Rosatese-Devils, campionato under 16. Un calciatore della squadra di casa ha rivolto pesanti offese sessiste al guardalinee donna, dirigente della squadra ospite e mamma di un ragazzo che giocava ed era a pochi metri da lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Money.it. . Scoppia il caso a Brindisi Nel post partita di Brindisi-Novoli (Eccellenza Pugliese), una frase del direttore sportivo Emanuele Righi ha riacceso il tema del sessismo nel mondo del calcio. Durante la conferenza stampa, mentre l’addetta alla comunica - facebook.com Vai su Facebook
Una frase infelice da parte del direttore sportivo del Brindisi Emanuele Righi in conferenza stampa e l'ombra del sessismo torna a palesarsi nel mondo del calcio dilettantistico pugliese. Succede al termine di Brindisi-Novoli 2-1, partita giocata domenica 2 nov Vai su X
Il calcio tra sessismo e razzismo: se l’avversario quindicenne offende la mamma dirigente - Sabato scorso l’ultimo di molti episodi di discriminazione in un match Under 16 nel Milanese. Segnala ilgiorno.it
Razzismo, nuovo caso nel calcio giovanile: maxi squalifica e insulti anche sul peso dell'avversario - Prima un commento offensivo legato alla conformazione fisica dell’avversario. Scrive ilgazzettino.it
«Il calcio è malato di razzismo. Ma nessuno si indigna» - Da qualche settimana Carlo Ancelotti, in versione “Masaniello”, minaccia l’interruzione della partita del suo Napoli in caso di cori discriminanti nei confronti della squadra e dei tifosi partenopei. Come scrive avvenire.it