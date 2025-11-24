Il 16,2% della popolazione UE a rischio povertà nel 2024 La Calabria è terz' ultima in Europa col 37,2%

Nel 2024, il 16,2% della popolazione dell’Ue - circa 72,1 milioni di persone - era a rischio povertà, in linea con la percentuale registrata l’anno precedente. Lo certificano i dati Eurostat, secondo cui con il 37,2% di popolazione a rischio, la Calabria era terzultima in Ue, dopo la Guyana francese (53,3%) e Ciudad de Melilla (41,4%) in Spagna. Su base nazionale, alla Calabria seguono Campania. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il 16,2% della popolazione UE a rischio povertà nel 2024. La Calabria è terz'ultima in Europa col 37,2%

Argomenti simili trattati di recente

In Italia lo spreco alimentare nondiminuisce. In Francia sì Negli ultimi mesi la povertà nel nostro Paese è rimasta un’emergenza drammatica: secondo l’Istat, nel 2024 il 23,1% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, percentuale in - facebook.com Vai su Facebook

Il 16,2% a rischio povertà in Ue, Calabria terza con 37,2% - era a rischio povertà, in linea con la percentuale registrata l'anno precedente. Secondo msn.com

Regioni europee a rischio povertà: la Calabria è terz'ultima - Secondo i dati Eurostat fanno peggio solo Guyana(Francia) e Melilla(Spagna). Secondo rainews.it

Eurostat: Calabria tra le aree più fragili dell’Ue. Oltre un terzo dei cittadini a rischio povertà - BRUXELLES Nel 2024, il 16,2% della popolazione dell’Unione europea (72,1 milioni di persone) era a rischio povertà. Riporta corrieredellacalabria.it