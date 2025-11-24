Il 12 dicembre al via da Genova il tour Solo di Arturo Brachetti

Roma, 24 nov. (askanews) – “Solo”, il one man show di Arturo Brachetti, imbattuta leggenda del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha reinventato in chiave contemporanea, farà tappa nei teatri di tutta Italia nella stagione 20252026. Il debutto è in programma dal 12 al 14 dicembre al Politeama Genovese a Genova (dopo un riallestimento previsto il 9 e 10 dicembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato). Stupore, divertimento, emozioni. Solo è ormai definito un classico senza tempo, prosegue il suo tour il 16 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo, il 19 e 20 dicembre al Teatro Condominio Vittorio Gassman a Gallarate (VA), il 22 e 23 dicembre al Teatro Alessandro Bonci di Cesena, sarà il 10 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini (PT), il 13 e 14 gennaio al Teatro Massimo di Pescara e dal 16 al 18 gennaio all’Auditorium della Conciliazione a Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it