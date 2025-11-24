Ignazio La Russa | Col centrodestra a Milano non abbatteremo San Siro

Il Meazza potrebbe non essere abbattuto se, nel 2027, vincerà il centrodestra a Milano. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, durante il convegno “Italia direzione nord” organizzato da Fabio Massa in corso in città alla Triennale, dicendosi comunque favorevole anche al nuovo stadio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ignazio La Russa: "Col centrodestra a Milano, non abbatteremo San Siro"

