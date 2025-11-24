Idf | risposta sproporzionata in LIbano

1.58 In caso di attacchi dal Libano, le forze israeliane (IDF) hanno già predisposto piani di risposta definiti "sproporzionati". L'omicidio di Haytham Ali Tabatabai,capo di stato maggiore di Hezbollah, ha aumentato le tensioni, ma secondo l'IDF non porterà necessariamente a un'escalation immediata. Israele esorta il Libano a far rispettare il cessate il fuoco e a disarmare Hezbollah a sud del fiume Litani. Nel frattempo, cresce la preoccupazione nelle comunità del nord di Israele per possibili reazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

