Motivazioni dietro l’assenza temporanea di Fin in “Law & Order: SVU”. Nel corso della stagione 27 di Law & Order: SVU, molti spettatori hanno notato la presenza irregolare del personaggio di Fin Tutuola, interpretato da Ice-T. La sua assenza in alcuni episodi ha suscitato curiosità e alcune preoccupazioni, portando l’attore a chiarire pubblicamente le motivazioni di questa scelta. La mancanza di Fin in più di metà delle puntate trasmesse finora si può attribuire a ragioni di budget, che hanno richiesto alcune riduzioni nelle presenze del cast. Razionali economiche e ritorno di nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ice t spiega perché fin ha un ruolo ridotto in law and order svu stagione 27