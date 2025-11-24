I-Wood di Berti il pavimento in legno che unisce design e tecnologia
Con la collezione I-Wood, Berti ripensa il pavimento in legno come una superficie contemporanea, sottile e tecnologicamente avanzata, capace di rispondere alle esigenze estetiche e ambientali di abitazioni e spazi professionali. Un progetto che trasforma un materiale antico in uno strumento attuale per progettare ambienti accoglienti, efficienti e pronti alle sfide della vita quotidiana. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
