Rubano cosmetici al supermercato per 4.400 euro: tre in manette bresciatoday.it
Settimana instabile tra nuvole e qualche pioggia: poi vento forte e temporali in arrivo baritoday.it
Forum Risk Management: da domani, per quattro giorni, ad Arezzo tutta la Sanità Italiana lanazione.it
Disagio giovanile e prevenzione delle psicopatologie: un convegno a Palazzo Gotico ilpiacenza.it
Un investimento da 280mila euro per potenziare la rete fognaria bianca in via Tonale e via delle Piante riminitoday.it
Pomigliano, trovata morta in strada: accanto c?era una pistola. È giallo: ipotesi suicidio ilmattino.it
Funerali Ornella Vanoni, arrivano Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: cosa è successo
Ha riaperto alle 10 di questa mattina la camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Tea... ► caffeinamagazine.it
Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri
(Adnkronos) – Da eroe della Coppa Davis a futuro top ten? Il trionfo azzurro di Bologna consacra Fla... ► periodicodaily.com
Elena Sofia Ricci, il Dramma di Verissimo: “L’Abuso a 12 Anni. Mia Madre mi Mise nelle Mani dell’Aguzzino”
L’attrice rompe il silenzio sulla violenza subita da bambina, il complesso rapporto con i due padri... ► lawebstar.it
Elezioni Puglia 2025: la mappa con i dati città per città. I risultati delle regionali in tempo reale
Bari, 24 novembre 2025 – Alle 15 si chiudono le urne in Puglia. Gli elettori si sono recati ai segg... ► quotidiano.net
Riccione si tinge di arancione: spettacoli e iniziative per un futuro più luminoso e libero dalla violenza
Riccione si tinge di arancione per dire basta alla violenza di genere, aderendo alla campagna “Ora... ► riminitoday.it
Centro per l’impiego, al via lavori da due milioni di euro per una sede rinnovata. Come cambierà
Conciliare domanda e offerta in maniera sempre migliore. Sanare lo sbilanciamento occupazionale tr... ► riminitoday.it
Volley, Champions League femminile: al via la Regular Season. Quattro italiane su Sky e NOW
Da domani prende ufficialmente il via la CEV Champions League femminile: Novara, Conegliano, Milano... ► sportface.it
Giovani sempre più interessati al settore forestale: una serata per chiarire le norme vigenti
"Le buone norme e il taglio del bosco": si intitola così l'evento che andrà in scena martedì 25 no... ► leccotoday.it
Spazzolino elettrico, guida alla scelta e classifica del 2025
Per grandi e piccini e con testina rotante o tecnologia sonica, ecco alcune proposte per un sorriso ... ► vanityfair.it
The Social Hub Roma ribalta il Black Friday: calma, creatività e comunità all’insegna dell’artigianato
Quando l’eco del Black Friday comincia a riempire i feed e i carrelli digitali di tutti coloro che ... ► funweek.it
Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions
Critiche al bomber che sta facendo fatica in alcune partite in questo avvio di stagione, contro l’A... ► calciomercato.it
La propaganda travestita da solidarietà: Gaza e le altre guerre raccontate da chi non c’era
Abbiamo creduto a voci sotto le bombe, erano server che ridevano dall’altra parte del mondo The pos... ► lidentita.it
Regionali Puglia 2025: i risultati in diretta
La Puglia si prepara a conoscere il nome del suo nuovo presidente. Alle 15, subito dopo la chiusur... ► baritoday.it
Violenza sulle donne: la polizia in Piazza Maggiore per la campagna di sensibilizzazione
In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza su... ► bolognatoday.it
Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La replica del difensore nerazzurro
di Redazione Inter News 24Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La rep... ► internews24.com
Scontro Sala Salvini sulla sicurezza. “Non ha fatto nulla, solo spot elettorali”. “Io a processo per averci provato”
Alla Triennale di Milano, a margine dell’evento Direzione Nord, va in scena un duello a distanza tr... ► ilfattoquotidiano.it
Full Metal Jacket: la lettera di Kubrick che licenziò Tim Colceri affidando il Sergente Hartman a R. Lee Ermey
Quando si pensa a Full Metal Jacket vengono subito alla mente i personaggi di palla di lardo, il sol... ► comingsoon.it
Napoli, agguato all'Arenaccia. Il killer del 19enne ha soltanto 15 anni: «Sono stato io a sparare»
Ha solo 15 anni e ha confessato. «Sono io che l?altra notte ho sparato a Pio Marco Salomone. Sono ve... ► ilmattino.it
Yildiz Arsenal, cosa c’è di vero dopo le voci relative all’incontro tra il turco e i Gunners: il punto sul futuro del numero 10 bianconero
di Luca FiorettiYildiz Arsenal: Fabrizio Romano smentisce il blitz dei Gunners a Torino ma conferma ... ► juventusnews24.com
Eliminato il Santa Margherita Ligure: per il Circolo Tennis Massa Lombarda una storica qualificazione alla finale scudetto
Ha scritto un’altra pagina di storia il Circolo Tennis Massa Lombarda: la squadra romagnola si è i... ► ravennatoday.it
Risultati elezioni regionali 2025 in Campania, Puglia e Veneto. Exit poll, proiezioni e spoglio in tempo reale
Roma, 24 novembre 2025 – Si vota fino alle 15 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Venet... ► quotidiano.net
Tari, stangata in Campania: Salerno registra l'aumento record
La Campania si conferma la seconda regione più cara d'Italia per la tassa sui rifiuti, con una spe... ► salernotoday.it
"Che è? Un'interrogazione?": la domanda spiazza Cobolli, lui reagisce così
La conferenza post-vittoria della Nazionale italiana nella finale di Coppa Davis contro la Spagna ha... ► video.gazzetta.it
Urban Security 2026, il nuovo hub per la sicurezza urbana integrata
Urban Security 2026 nasce come appuntamento dedicato a chi, ogni giorno, ha la responsabilità di pr... ► sbircialanotizia.it
Violenza di genere in Toscana, in un anno 2701 accessi al pronto soccorso e nove femminicidi
FIRENZE – Nove femminicidi in un anno, 2701 accessi al pronto soccorso con il codice rosa, 5670 don... ► corrieretoscano.it
Pio Marco Salomone ucciso a Napoli: «Non era lui l'obiettivo dell'agguato»
Non era il 19enne Pio Marco Salomone - ucciso domenica a Napoli con un colpo di pistola in testa - m... ► ilmattino.it
David Beckham “smaschera” la moglie Victoria sull’albero di Natale di casa e ricrea il siparietto virale su Netflix
David Beckham non perde occasione per stuzzicare sua moglie Victoria, nemmeno durante i preparativi... ► cultweb.it
Risultati città per città delle elezioni in Veneto 2025: la mappa interattiva, cerca il tuo comune
Venezia, 24 novembre 2025 – Urne chiuse in Veneto e scrutinio avviato per scegliere il successore d... ► ilrestodelcarlino.it
Tredicenne aggredito a Volla, il vicesindaco: «Saremo attenti». La risposta delle opposizioni
Il tentativo di furto, il diniego a lasciare il cellulare, l'aggressione e la corsa in ospedale. Il ... ► ilmattino.it
Muore l’anziano in coma pestato dal vicino. Si aggrava la posizione del commerciante 43enne
ALEZIO – Non ce l’ha fatta l’anziano pestato da un vicino di casa ad Alezio, lo scorso 2 agosto, p... ► lecceprima.it
Forum Risk Management: da domani, per quattro giorni, ad Arezzo tutta la Sanità Italiana
Arezzo, 24 novembre 2025 – Forum Risk Management: da domani, per quattro giorni, ad Arezzo tutta la... ► lanazione.it
Vinicio Capossela a Salerno: un concerto speciale per i 25 anni di "Canzoni a Manovella"
Appuntamento con Vinicio Capossela mercoledì 26 novembre alle ore 21 al Teatro Municipale Giuseppe... ► salernotoday.it
Venezuela, Usa designano "Cartel de los Soles" come "Organizzazione Terroristica Straniera": "Ha corrotto esercito, leggi e governo" DOCUMENTO
La mossa, già annunciata ufficialmente dal Segretario di Stato Usa Rubio lo scorso 16 novembre, ra... ► ilgiornaleditalia.it
Infrastrutture, Marchetta (Dc): "Via libera alla nuova tangenziale da 2,2 miliardi"
“È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova tangenziale di Agri... ► agrigentonotizie.it
Psiconcologia, può aiutare anche “raccontare” il tumore e la diagnosi, per sé e per gli altri
Libri, cortometraggi. Tutto può servire per mantenere la memoria di chi ha affrontato il cancro e p... ► dilei.it
Aiuta una signora anziana caduta dalle scale mobili in aeroporto: perde il volo e paga 500 euro
Si è prodigata per aiutare il prossimo e le è costato quasi 500 euro. La storia arriva da una lett... ► today.it
Incidente a Caselle Torinese: scontro tra auto e furgone, il conducente della vettura trovato ubriaco al volante
Gli agenti della polizia locale di Caselle Torinese hanno denunciato un uomo con l'accusa di avere... ► torinotoday.it
Chi è e cosa fa il compagno di Bianca Berlinguer
bianca berlinguer e il suo compagno: una relazione duratura e riservata La figura di Bianca Berling... ► jumptheshark.it
Risultati Regionali Puglia 2025: la diretta dello spoglio
In attesa del dato definitivo dell'affluenza alle urne delle elezioni regionali del 23 e 24 novemb... ► foggiatoday.it
Calcio Napoli, Conte: “Serve una grande partita col Qarabag. Una vittoria per Maradona”
Alla vigilia della sfida tra Calcio Napoli e Qarabag, Antonio Conte parla a Sky Sport e in conferenz... ► 2anews.it
Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare abbandonato
(Adnkronos) – Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati oggi verso mezzogi... ► periodicodaily.com
La Uil Scuola Rua apre una nuova fase della propria attività sindacale con la nomina del nuovo segretario generale
La UIL Scuola RUA di Rimini apre una nuova fase della propria attività sindacale con la nomina del... ► riminitoday.it
Uragano Melissa, a Cuba ancora migliaia di sfollati
A quasi un mese dal devastante passaggio dell'uragano Melissa, Cuba continua a fare i conti con le s... ► tgcom24.mediaset.it
Pulisic segna, Maignan para: il derby Inter Milan lo vinciamo noi! Allegri predica calma
Le notizie più importanti sul derby Inter-Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 24 n... ► pianetamilan.it
Napoli, gestione dei rischi ambientali: ecco l?Academy che forma i manager della prevenzione
Graduation Day per 40 allievi della seconda edizione della Return Academy al Dipartimento Strutture ... ► ilmattino.it
Paolo Bertolucci sulla vittoria dell’Italia in Coppa Davis: “Sono stati fenomenali, ma format da cambiare”
Paolo Bertolucci, nel podcast “La Telofonata“, ha offerto delle chiavi di lettura interessanti all’... ► oasport.it
Michelle Hunziker ha già un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Scoppia il gossip assurdo
La presenza di Michelle Hunziker alla serata benefica della Fondazione Ieo-Monzino, uno degli appun... ► donnapop.it
Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta
(Adnkronos) – Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono sv... ► periodicodaily.com
«Pio Marco Salomone non era l'obiettivo dell'agguato. Ho sparato per uno sguardo di troppo, ma volevo colpire l'amico in auto con lui»
Pio Marco Salomone non era l'obiettivo dell'agguato. Il 19enne ucciso domenica 16 novembre a Napoli ... ► leggo.it
Convocati Juventus, molte novità in vista del match di Champions League. La situazione è importante per i bianconeri
Convocati Juventus per il Bodo Glimt: forfait di Gatti, Bremer e Rugani, Spalletti convoca Rouhi e ... ► calcionews24.com
Lo Psycho mantovano, la sposa cadavere e le distorsioni del nostro sdegno online
Tutti a parlare dello Psycho di Borgo Virgilio che, per truffare l’Inps, si è travestito da sua mad... ► ilfoglio.it
Bari premia SWITCH, l’AI che rivoluziona mobilità e logistica
Nel cuore della trasformazione digitale barese, la startup SWITCH si è aggiudicata il primo premio ... ► sbircialanotizia.it
Peggiorano le condizioni meteo in Campania: scatta l'allerta arancione
La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica c... ► salernotoday.it
“La Sgambatella’: alla tradizionale camminata un fiume di persone contro la violenza sulle donne
Un’ondata di partecipazione e attivismo ha attraversato le strade di Rimini domenica 23 novembre. ... ► riminitoday.it
Pagelle Inter Milan, Tuttosport premia Acerbi: due i bocciati pesanti tra i nerazzurri nel derby!
di Redazione Inter News 24Pagelle Inter Milan, Tuttosport premia Acerbi: due i bocciati pesanti tra ... ► internews24.com
Cobolli, la conferenza è tutta da ridere: "Ora sto rinco*****ito"
Sorrisi, battute e qualche "canzonata" tra compagni di squadra dopo la storica vittoria dell'Italia ... ► video.gazzetta.it
Elezioni Veneto e Puglia, i risultati delle regionali in diretta: affluenza in calo al 33% e 29%, seggi aperti fino alle 15
Le elezioni regionali in Veneto e Puglia in diretta con i risultati del voto in aggiornamento dopo l... ► fanpage.it
A13 doppia chiusura per il tratto Zona Industriale Padova Sud
Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere... ► padovaoggi.it
I volontari del Movimento 5 Stelle al lavoro per la pulizia civica al Parco Briolini e in spiaggia
"Anche quest’anno come Gruppo Territoriale M5S di Rimini insieme al senatore Marco Croatti abbiamo... ► riminitoday.it
Exit poll regionali, vittoria del Csx in Campania con Fico (49 53%) e in Puglia con Decaro (57 61), Cdx trionfa in Veneto con leghista Stefani (58 62)
Ecco gli exit poll che precedono le proiezioni e i risultati in tempo reale Ecco gli exit poll in... ► ilgiornaleditalia.it
Le notti sul balcone per penitenza e la Coca Cola vietata, "o finite all'inferno": le regole della predicatrice ai ragazzi
Punizioni fisiche e norme inflessibili: niente pantaloni per le ragazze, digiuni rigidi e notti al... ► today.it
Figlio si traveste dalla madre morta per la pensione: ecco la foto con cui voleva truffare il Comune
Il figlio di Graziella Dall’Oglio, morta nel 2022, si era truccato e aveva usato una parrucca per i... ► milano.repubblica.it