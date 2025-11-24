I risultati in diretta delle elezioni regionali in Veneto | Stefani vince la Lega nettamente primo partito
La tornata di elezioni regionali si chiude con il voto in Veneto, in contemporanea con quello in Campania e in Puglia. I cittadini erano chiamati alle urne domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15 per eleggere il successore di Luca Zaia dopo 15 anni al governo della Regione. Si eleggono anche 50 consiglieri regionali. La sfida è tra il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, e quello del centrosinistra, Giovanni Manildo. Qui è possibile seguire in diretta l’esito della sfida veneta, con exit poll, proiezioni e risultati in diretta. I risultati in diretta delle elezioni regionali in Veneto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
