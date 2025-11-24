Il pressing degli Stati Uniti per chiudere il conflitto in Ucraina affonda i titoli della difesa europei. L’indice del settore, lo Stoxx Aerospace & Defence, alle 12 perde il 3,4% dopo il -3% di venerdì, toccando i minimi da fine agosto. Washington come è noto ha presentato a Kyiv un piano in 28 punti che recepisce diverse richieste russe, tra cui la cessione a Mosca di Crimea, Luhansk e Donetsk e un limite all’espansione delle forze armate ucraine. Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto a lavorarci “in maniera costruttiva e onesta”, ma senza cedere sugli interessi ucraini. Nel fine settimana la Ue ha poi avanzato una controproposta con condizioni migliori per l’Ucraina, che aderirebbe all’Unione e a cui non sarebbe precluso l’accesso alla Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I piani di pace per l’Ucraina affossano i titoli europei della difesa. Ma da febbraio 2022 l’indice europeo è salito del 200%