I nipoti di Ornella Vanoni Camilla e Matteo | Nonna meravigliosa ci ha riempito la vita di colori

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall'inizio dei funerali di Ornella Vanoni, i nipoti Camilla e Matteo sono intervenuti a Storie Italiane, dove hanno speso parole affettuose per ricordare la nonna: "Ci ha insegnato ad essere un po' artisti nella vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nipoti ornella vanoni camillaI nipoti di Ornella Vanoni, Camilla e Matteo: “Nonna meravigliosa, ci ha riempito la vita di colori” - A poche ore dall'inizio dei funerali di Ornella Vanoni, i nipoti Camilla e Matteo sono intervenuti a Storie Italiane, dove hanno speso parole affettuose ... Si legge su fanpage.it

nipoti ornella vanoni camillaOrnella Vanoni, il ricordo dei nipoti: «Sempre a dieta ma non si tratteneva davanti a un bicchiere di vino» - “Ha dato tanti colori diversi alle nostre vite, lascerà un grande vuoto ma anche tanta ricchezza”, così alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora ... Segnala ilmessaggero.it

nipoti ornella vanoni camillaOrnella Vanoni, chi sono i nipoti Matteo e Camilla - Chi sono Matteo e Camilla, i nipoti amatissimi di Ornella Vanoni: il loro legame, le loro vite e i ricordi che restano ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nipoti Ornella Vanoni Camilla