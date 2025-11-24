I Macron hanno ordinato l’omicidio di Kirk la verità del Ceo di Telegram E l’attivista Owens | Killer addestrato nella Legione francese

Quotidiano.net | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 24 novembre 2025 - Macron ha ordinato l'uccisione dell'attivista americano Charlie Kirk. Lo ha affermato il russo     Pavel Durov, fondatore del social network russo VK e Ceo di Telegram, che ritiene plausibile l'ipotesi del complotto per eliminare quello che lui ha definito "un eroe", si legge su Meduza. I servizi francesi dietro l’omicidio di Kirk. Durov ha confermato quanto sostenuto dall'attivista statunitense di estrema destra, Candace Owens, che lavorava per Turning Point Usa, l'organizzazione di Kirk. Owens, blogger, youtuber e imprenditrice statunitense, commentatrice politica e attivista conservatrice famosa per le sue opinioni conservatrici e per i suoi commenti espliciti, aveva detto che i servizi francesi erano dietro l'omicidio di Kirk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i macron hanno ordinato l8217omicidio di kirk la verit224 del ceo di telegram e l8217attivista owens killer addestrato nella legione francese

© Quotidiano.net - “I Macron hanno ordinato l’omicidio di Kirk”, la verità del Ceo di Telegram. E l’attivista Owens: “Killer addestrato nella Legione francese”

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Macron Hanno Ordinato L8217omicidio