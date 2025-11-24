I funerali di Ornella Vanoni oggi nella chiesa di San Marco a Milano | camera ardente aperta fino alle 13 | 00
I funerali di Ornella Vanoni in diretta dalla Chiesa di San Marco a Milano. La camera ardente resterà aperta al Piccolo Teatro Grassi fino alle ore 13:00 per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Ci ha insegnato ad essere un po’ artisti nella vita”. A poche ore dall’inizio dei funerali di Ornella Vanoni, i nipoti Camilla e Matteo sono intervenuti a Storie Italiane, dove hanno speso parole affettuose per ricordare la nonna - facebook.com Vai su Facebook
Ornella Vanoni, oggi la camera ardente e i funerali Vai su X
Funerali di Ornella Vanoni: lutto cittadino a Milano, diretta TV per l’ultimo saluto - I funerali di Ornella Vanoni saranno trasmessi in diretta TV, permettendo a milanesi e telespettatori di assistere alla cerimonia. Secondo notizie.it
I funerali di Ornella Vanoni in diretta: riapre la camera ardente, compare il cuscino di rose gialle di Gino Paoli - I funerali di Ornella Vanoni in diretta: la camera ardente poi si aprono le porte della chiesa di San Marco in Brera ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Funerali di Ornella Vanoni: come seguire l'ultimo omaggio a Milano e tutti i momenti chiave - Milano accompagna Ornella Vanoni nel suo ultimo viaggio: dalla camera ardente al Piccolo Teatro Grassi al funerale in San Marco, con l’omaggio di Paolo ... alfemminile.com scrive