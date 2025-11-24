I Comuni dell’ambito sociale A04 uniti contro la violenza sulle donne e sui bambini

L’Azienda Speciale Consortile dell'Ambito Sociale A04 e la Cooperativa Sociale La Goccia, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere sul territorio provinciale attraverso tre centri antiviolenza e due case rifugio, invitano la cittadinanza, le istituzioni e gli organi di stampa a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - I Comuni dell’ambito sociale A04 uniti contro la violenza sulle donne e sui bambini

Scopri altri approfondimenti

Presentiamo con piacere alla comunità scolastica dell' Ambito Territoriale Sociale XXII, capofila Comune di Ascoli Piceno, l'evento "LE PAROLE SONO FINESTRE OPPURE MURI". Un incontro sull'importanza della comunicazione non violenta, o empatica, org - facebook.com Vai su Facebook

Patto tra 9 Comuni per il servizio di assistenza sociale - Il protocollo d’intesa per il conferimento dell’incarico valido per il 2025 è stato firmato dai sindaci di Valle Lomellina (capofila), Sartirana, ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Intesa Comuni-atenei per favorire l’integrazione sociale - Mira ad accrescere la collaborazione a tutto campo tra Comuni e Università, partendo dalle materie di interesse comune, per realizzare attività di integrazione sociale, coesione e inclusione, quella ... Si legge su ilsole24ore.com

Comuni e spesa sociale, nelle aree interne pesano spopolamento e minori entrate: e la quota per i servizi si riduce - Sono i territori a maggiore fragilità del Paese, fatti per lo più di Comuni piccoli e piccolissimi. Segnala ilmessaggero.it