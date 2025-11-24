I Bears aumentano le speranze di play-off vincendo sugli Steelers mentre i Chiefs battono i Colts ai tempi supplementari

2025-11-24 00:00:00 Breaking news: Caleb Williams guidò i Chicago Bears verso un’emozionante vittoria per 31–28 sui Pittsburgh Steelers, lanciando tre passaggi di touchdown e battendo Mason Rudolph, che partiva al posto dell’infortunato Aaron Rodgers. Anche la difesa di Chicago ha giocato un ruolo chiave, costringendo due palle perse che hanno portato direttamente a 14 punti. Gli Steelers iniziarono alla grande, con Rudolph che completò 10 passaggi consecutivi, Kenneth Gainwell che interruppe una corsa di 55 yard al quarto down e Jaylen Warren che colpì in un breve touchdown. Il licenziamento di Williams da parte di TJ Watt, recuperato da Nick Herbig in end zone, ha dato a Pittsburgh un punteggio difensivo iniziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com