Hulu rinnovato all s fair stagione 2 nonostante le basse valutazioni

la serie tv “all’s fair” rinnova per una seconda stagione nonostante le critiche. Nonostante un riscontro critico particolarmente negativo, con molte recensioni che ne hanno evidenziato i limiti, la serie televisiva “All’s Fair” è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La decisione è stata annunciata da Hulu, piattaforma che distribuisce la produzione, alimentando sorprese e curiosità tra gli spettatori e gli addetti ai lavori del settore televisivo. risposta di Hulu alle critiche e al bassissimo punteggio. un’eccezione alle aspettative di ascolto. Il rinnovo di “All’s Fair” si contrappone alle aspettative di mercato, dato che sulla piattaforma Rotten Tomatoes il show ha raggiunto un indice di gradimento molto basso, attestandosi al 3%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Only Murders in the Building torna per la stagione 6 e cambia scenario: le riprese non saranno negli Stati Uniti ma a Londra. Hulu ha rinnovato la serie e confermato il set britannico, dove prenderà forma la nuova indagine del trio. Charles, Oliver e Mabel, inter - facebook.com Vai su Facebook

All's Fair, la serie che voleva essere femminista e finisce per essere solo brutta - All’s Fair, serie Hulu disponibile su Disney+ e creata dall’affermato Ryan Murphy ... Si legge su ilfoglio.it

All's Fair è un flop per la critica, ma fa boom di visualizzazioni: Kim Kardashian fa ironia - Il legal drama di All's Fair è stato stroncato dalla critica, ma negli Stati Uniti è partito con numeri forti: Kim Kardashian ha risposto con ironia su Instagram. Secondo comingsoon.it