Hockey troppa Milano per la Libertas E il calendario non aiuta

Dopo la buona prestazione contro Vicenza, arriva una serata opaca contro la seconda in classifica. Una vittoria non era nell’aria, ma i War Pigs hanno giocato in maniera molto passiva, lasciando quasi sempre l’iniziativa in mano a Milano che ha bersagliato la porta di Facchinetti con 56 tiri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

