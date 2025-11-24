Hockey troppa Milano per la Libertas E il calendario non aiuta
Dopo la buona prestazione contro Vicenza, arriva una serata opaca contro la seconda in classifica. Una vittoria non era nell’aria, ma i War Pigs hanno giocato in maniera molto passiva, lasciando quasi sempre l’iniziativa in mano a Milano che ha bersagliato la porta di Facchinetti con 56 tiri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
