Ho ucciso mio padre | Alessandro Zullino è andato in caserma col coltello dopo omicidio a Brindisi

Il 41enne si è presentato dai carabinieri brandendo insieme alla madre dopo aver accoltellato il padre Cosimo. Da chiarire il movente: l'uomo era in cura per problemi psichiatrici.

