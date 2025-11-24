HC Sannio | impresa dei sanniti che fermano la capolista Camerano

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” riesce nell’impresa di fermare la formazione capolista e imbattuta del Camerano nella gara valida per la quinta giornata del campionato di serie A Silver e conquista un punto d’oro. La gara è terminata con il punteggio funambolico di 34 a 34 con i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che hanno visto sfumare il possibile successo negli ultimi trenta secondi, per poi rischiare di uscire beffati dalla rete segnata dagli ospiti su un contestatissimo rigore, salvo riuscire ad impattare all’ultimo respiro con il gol sulla sirena di Francisco Lentini, autore di un secondo tempo magistrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - H.C. Sannio: impresa dei sanniti che fermano la capolista Camerano

