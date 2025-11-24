Guerra a Kiev 19 punti nel nuovo piano di pace | quali sono i temi più controversi tra Usa e Ucraina Resta poco della versione originale

Secondo il primo viceministro degli esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno raggiunto un'intesa su un nuovo accordo di pace di 19 punti. I dettagli più. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Guerra a Kiev, 19 punti nel nuovo piano di pace: quali sono i temi più controversi tra Usa e Ucraina. «Resta poco della versione originale»

