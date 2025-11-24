Guardiola si scusa dopo gli episodi post Newcastle | Sono imbarazzato e mi vergogno quando rivedo le immagini

Guardiola fa mea culpa dopo gli episodi post Newcastle con il cameramen: «Mi vergogno quando rivedo le immagini» Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, Pep Guardiola ha affrontato in conferenza stampa un episodio spiacevole avvenuto pochi giorni prima. Il tecnico del Manchester City ha parlato apertamente di “imbarazzo” e “vergogna” . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

