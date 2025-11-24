Groenlandia test di cultura generale ai genitori inuit | se impreparati rischiano di perdere i figli

"Chi è Madre Teresa?". "Quanto tempo impiegano i raggi del sole a raggiungere la Terra?". Sono alcune delle assurde domande che venivano poste ai neogenitori inuit in Groenlandia. I genitori inuit, seguiti dai servizi sociali e incapaci di rispondere in maniera corretta, rischiavano di vedersi sottratti i loro figli. Si tratta del controverso test di competenza genitoriale che Copenaghen ha praticato sulla popolazione groenlandese fino allo scorso maggio, quando ne è stato vietato l'uso perché ritenuto "culturalmente inadeguato". La realtà però è ancora oggi ben diversa: nonostante la pratica sia bandita, i neonati inuit di famiglie fragili continuano a essere sottratti ai genitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

