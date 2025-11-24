Groenlandia test di cultura generale ai genitori inuit | se impreparati rischiano di perdere i figli
"Chi è Madre Teresa?". "Quanto tempo impiegano i raggi del sole a raggiungere la Terra?". Sono alcune delle assurde domande che venivano poste ai neogenitori inuit in Groenlandia. I genitori inuit, seguiti dai servizi sociali e incapaci di rispondere in maniera corretta, rischiavano di vedersi sottratti i loro figli. Si tratta del controverso test di competenza genitoriale che Copenaghen ha praticato sulla popolazione groenlandese fino allo scorso maggio, quando ne è stato vietato l'uso perché ritenuto "culturalmente inadeguato". La realtà però è ancora oggi ben diversa: nonostante la pratica sia bandita, i neonati inuit di famiglie fragili continuano a essere sottratti ai genitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Un team danese ha completato 32 voli in Groenlandia per capire fin dove possono spingersi i droni nel gelo artico. I risultati? Tecnologie che potrebbero cambiare il modo in cui si fa ricerca e soccorso in uno degli ambienti più difficili al mondo. Ne parliamo ne - facebook.com Vai su Facebook
Groenlandia, test di cultura generale ai genitori inuit: se impreparati rischiano di perdere i figli - Copenaghen ha vietato il controverso test di competenza genitoriale a maggio, ma i bambini delle famiglie fragili continuano a"essere allontanati ... Da msn.com
Danimarca, quei neonati tolti ai genitori dopo un contestato test di competenza - La lotta delle madri e dei padri per riottenere i loro bambini ... Si legge su msn.com
Test Medicina 2014: quiz cultura generale, graduatoria e corsi all’estero per gli esclusi - 000 studenti impegnati concentrate nelle aule universitarie teatro della prova; stando alle prime indiscrezioni ... Come scrive it.blastingnews.com